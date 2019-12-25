Деспотович рассказал, что к нему подходили Кононов и Хохлов

Форвард «Оренбурга» Джордже Деспотович сообщил, что к нему проявляли интерес московские клубы «Спартак» и «Динамо».

«Да, такое было. Подходили Кононов и Хохлов, спрашивали: «Сколько у тебя длится контракт? Хочешь перейти к нам?»

Конечно, это было приятно, потому что «Спартак» и «Динамо» — большие команды. Я отвечал, что у меня контракт до конца сезона-2019/20, а остальное решаю не я. Куда-то уйти из «Оренбурга» я не рвался, так что не расстроился, когда дальше дело не пошло», — приводит слова Деспотовича Sports.ru.

27-летний Деспотович в нынешнем сезоне провёл 16 матчей в РПЛ, забил 6 мячей и сделал 1 голевую передачу.

Первую часть сезона-2019/20 «Оренбург» завершил на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 19 очков.