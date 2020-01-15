Пилипчук: рад вернуться домой. Приложу все знания и усилия, чтобы команда двигалась вперёд
Новый главный тренер «Спартака-2» Роман Пилипчук прокомментировал своё назначение на пост наставника команды.
Пилипчук входил в тренерский штаб «Спартака» с 2016 по 2018 год, будучи ассистентом главного тренера Массимо Карреры, и становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.
«Приятно вернуться домой. Хочу поблагодарить руководство клуба за доверие. Очень рад возвращению, приложу все свои знания и усилия для того, чтобы команда двигалась вперёд. Сейчас нужно встретиться с командой, пообщаться с ребятами, всё проанализировать», — приводит слова Пилипчука официальный «Твиттер» молодёжного «Спартака».
«Спартак-2», набрав 25 очков в 25 матчах, находится в зоне вылета ФНЛ, на 16-м месте в турнирной таблице.
Роман Пилипчук возглавил «Спартак-2»
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