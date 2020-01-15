Роман Пилипчук возглавил «Спартак-2»
Новым главным тренером «Спартака-2» стал Роман Пилипчук, сообщается на официальном сайте московского клуба.
Контракт с 52-летним специалистом рассчитан до конца следующего сезона. Помогать Пилипчуку будут Иван Пилипчук и тренер по физической подготовке Олег Саматов. Должность тренера вратарей сохранил Владимир Пчельников.
«Спартак-2» расстался с тренерами Виктором Булатовым, Владимиром Волчеком и тренером по физической подготовке Владимиром Зеленовским.
«Спартак-2», набрав 25 очков в 25 матчах, находится в зоне вылета ФНЛ, на 16-м месте в турнирной таблице.
Пилипчук входил в тренерский штаб «Спартака» с 2016 по 2018 год, будучи ассистентом главного тренера Массимо Карреры, и становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.
Лексаков: Пилипчук хотел остаться в «Спартаке», но Каррера посчитал по-другому
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