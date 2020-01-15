Игроки «Манчестер Сити» устроили вечеринку без жён, на которую прибыли 22 модели из Милана

Игроки «Манчестер Сити» организовали вечеринку, на которой присутствовали 22 модели из Италии, сообщает The Sun.

Согласно информации источника, после матча 22-го тура чемпионата Англии с «Астон Виллой», который состоялся 12 января, футболисты «горожан» устроили вечеринку. Специально на неё из Милана прибыли 22 модели. Они остановились в эксклюзивном курортном спа-центре Mere Golf. Позже на автобусе они отправились на вечеринку, на которой не присутствовали жёны футболистов. Согласно предварительной информации, главный тренер манчестерского клуба Хосеп Гвардиола дал разрешение на организацию мероприятия, однако остаётся неизвестным, был ли он в курсе, что на нём будут присутствовать модели.

Матч с «Астон Виллой» завершился со счётом 6:1 в пользу «Манчестер Сити».