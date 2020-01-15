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«Манчестер Сити» отказал «Арсеналу» в трансфере Стоунса

«Манчестер Сити» отказал «Арсеналу» в трансфере Стоунса
Футбол / Англия 0

Лондонский «Арсенал» пытался приобрести защитника «Манчестер Сити» Джона Стоунса в зимнее трансферное окно, но получил отказ, утверждает Daily Mail.

По данным источника, главный тренер «канониров» Микель Артета надеялся осуществить трансфер игрока благодаря связям в «Манчестер Сити», где он ранее работал. Впрочем, «горожане» не намерены терять футболиста, так как испытывают большие проблемы в центре обороны из-за травмы защитника Эмерика Лапорта. В некоторых матчах на позиции центрбека вынужден был играть опорный полузащитник Фернандиньо.

Стоунс перешёл в «Манчестер Сити» летом 2016 года из «Эвертона». Сумма трансфера составила € 55,6 млн. В нынешнем сезоне 25-летний футболист принял участие в 10 матчах АПЛ.

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