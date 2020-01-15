Шилтон: не уважаю Марадону как спортсмена и никогда не буду, он обманул нас

Бывший голкипер сборной Англии Питер Шилтон заявил, что не уважает легендарного аргентинского нападающего Диего Марадону, который забил ему гол рукой в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года.
«Я видел, как другие игроки обманывают, но затем признают это и извиняются. Его же отношение объясняет, почему к нему есть враждебность. Как Марадона не намерен извиняться, так и я не буду пожимать ему руку. Даже не посмотрю на него. Всегда говорил, что он лучший игрок в истории, но я не уважаю его как спортсмена и никогда не буду.
Тот матч запомнился из-за допущенной ошибки. Я сделал в том моменте всё, что мог. Знаменитая фотография показывает, что я был ближе к мячу, чем его голова. Вот почему он ударил мяч рукой. Всегда найдётся тот, кто скажет: «О, он тебя обыграл». Нет, не победил — он обманул.
Пострадал не только я, а вся сборная Англии, потому что Марадона обманул. Сегодня многие жалуются на применение VAR, но для нас в том случае это было бы замечательное решение. Он признал косвенно, что обманул, сказав, что это была рука бога. Но он не извинился и не продемонстрировал никакого раскаяния», — цитирует Шилтона The Sun.
- 15 января 2020
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