Марадона потроллил англичан ответом на вопрос о голе рукой на ЧМ-1986

Легенда мирового футбола Диего Марадона потроллил англичан ответом на вопрос о голе рукой в 1/4 финала чемпионата мира 1986 года. Легенду мирового футбола попросили поделиться мнением относительно того, засчитали бы его гол, если бы система VAR существовала 33 года назад.
«Хотелось бы, чтобы у нас была возможность повернуть время вспять. Я бы пообещал англичанам, что не забью им гол левой рукой… Забил бы им правой рукой», — приводит слова Марадоны Daily Mail.
Напомним, знаменитый гол рукой Марадона забил на 51-й минуте четвертьфинального матча ЧМ-1986, который проводился в Мексике. На тот момент счёт во встрече аргентинцев и англичан был 0:0. Через три минуты Марадона сделал в матче дубль. На 80-й минуте Гари Линекер отыграл один мяч. Встреча так и завершилась со счётом 2:1 в пользу аргентинцев, которые в итоге стали чемпионами мира.
- 1 ноября 2019
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