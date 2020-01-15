«Тамбов» подписал контракт с голкипером курского «Авангарда» Чагровым

Как стало известно «Чемпионату», «Тамбов» подписал контракт с вратарём курского «Авангарда» Никитой Чагровым. Соглашение 24-летнего футболиста с тамбовским клубом рассчитано на 2,5 года.



Чагров выступал в составе курского «Авангарда» с 2017 года. В нынешнем сезоне 24-летний российский голкипер принял участие в 13 матчах Футбольной национальной лиги и трижды оставил свои ворота в неприкосновенности.

«Тамбов» набрал в 19 матчах 21 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований в настоящий момент является набравший в 19 матчах 45 очков петербургский «Зенит». Первый матч после перерыва в чемпионате России «Тамбов» проведёт 1 марта с казанским «Рубином».