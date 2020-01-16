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«Вест Хэм» намерен арендовать хавбека «Челси» Баркли

«Вест Хэм» намерен арендовать хавбека «Челси» Баркли
Футбол / Англия 0

«Вест Хэм» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Челси» Росса Баркли в январское трансферное окно. Об этом сообщает The Mirror.

По информации источника, главный тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес хочет пригласить игрока, с которым работал в «Эвертоне», в лондонский клуб зимой. Шотландский специалист надеется подписать своего бывшего подопечного, чтобы тот получал больше игровой практики, и наставник сборной Англии Гарет Саутгейт рассмотрел футболист в качестве кандидатуры в состав национальной команды на чемпионат Европы-2020. Однако «Челси» не намерен отпускать игрока, настаивая на том, что Баркли остаётся важной частью планов первой команды клуба.

Лондонский клуб занимает 16-е место в чемпионате Англии в этом сезоне. Подопечные Дэвида Мойеса набрали 22 очка в 21 туре.

«Вест Хэм» потерпел первое поражение после возращения Мойеса
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