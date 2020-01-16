Дзагоев: сейчас Головину было бы здорово перейти в «Челси»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился мнением о бывшем одноклубнике и хавбеке «Монако» Александре Головине.
«Давно не общались с Головиным, но слышал, что у него всё складывается в «Монако». Это очень хороший игрок, рад, что у него там получается. К тому же Голова уехал в правильном возрасте.
Правильно ли он поступил, выбрав «Монако», а не «Челси»? Думаю, да. Когда решался вопрос с трансфером, мы были вместе в сборной. И я Саше говорил, что в «Монако» он точно будет играть. А в «Челси» — не факт, там тогда был Азар, Виллиан стабильно выходил на поле. А вот сейчас Голове было бы здорово в Лондон переехать — многие ушли из «Челси», там в основном играют молодые. Но, считаю, тогда он сделал правильный выбор», — приводит слова Дзагоева «Спорт-экспресс».
Александр Головин принял участие в 18 матчах чемпионата Франции в этом сезоне. Полузащитник сборной России забил три гола и стал автором трёх результативных передач.
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