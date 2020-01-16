«ПСЖ» без шансов разбил «Монако». Головин остался в тени

Два матча за три дня

Погода во Франции любит баловать местных жителей сюрпризами — может и снегом завалить в апреле и, наоборот, отдать непривычно много тепла в марте. На этот раз она постаралась для футбольных болельщиков и подарила им интересное двухматчевое противостояние в Лиге 1, исход которого решился за три дня. Из-за ливней и угрозы наводнения в Монако, декабрьскую домашнюю игру монегасков с «ПСЖ» перенесли на 15 января. Поэтому уже спустя трое суток после развесёлых «3:3» на «Парк де Пренс», команды решали, кто сильнее, на «Луи II».

Ротация от Тухеля

Перед второй игрой с «ПСЖ» главный тренер «Монако» не стал экспериментировать с составом и выпустил тех же футболистов, которые играли в Париже. Александр Головин так же появился на поле с первой минуты.

В отличие от коллеги Томас Тухель решился на ротацию и перекроил практически всю оборону своей команды. Немецкий тренер выпустил в старте вместе с Тиагой Силва Дагбу, Кимпембе и Курзаву. Кроме того, в этой встрече вместо Вератти в опорной зоне действовал 17-летний Ньянзу Куасси.

Яркое начало

Старт матча на «Луи II» получился невероятно бодрым. Будто забыв про осторожность, обе команды без раскачки понеслись в атаку. Опаснейшие моменты возникали возле обоих ворот, однако то вратари совершали отличные сейвы, то игроки мазали мимо цели.

Подобная ситуация на поле наверняка не устраивала ни Тухеля, ни Морено. Центр поля обоих команд представлял собой проходной двор, а потому любая контратака имела большие шансы стать голевой.

Сомнительный гол Мбаппе

Лишь к середине первого тайма гости смогли успокоить игру и взять мяч под свой контроль. Такое развитие событий пошло «ПСЖ» на пользу – вскоре команда Тухеля открыла счёт.

В центре поля парижане, зацепив ногу Кейты, отобрали у него мяч и разогнали контратаку. Ди Мария классным пассом вывел Мбаппе один на один, а тот с лёгкостью переиграл Лекома.

Прежде, чем засчитать взятие ворот, главный арбитр встречи Франсуа Летексье посоветовался со своими помощниками. Рефери хотел убедиться, не нарушили ли правила против Кейта, и не было ли у француза офсайда. Отсмотрев несколько повторов, судьи настояли на том, что гол всё-таки был забит по правилам. Летексье согласился с мнением коллег и указал на центр поля.

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Доминирование «ПСЖ»

В оставшееся время тайма хозяев сподобились лишь на одну по-настоящему опасную атаку. Кейта ушёл от защитника в чужой штрафной и пробил с убойной позиции — Навас чудом среагировал на удар.

К сожалению для местных болельщиков, больше ничего толкового у чужих ворот монегаски создать не смогли. Зато «ПСЖ» угрожал владениям Лекома с завидным постоянством. Настойчивость парижан была вознаграждена уже в дополнительное время первой половины игры. В собственной штрафной Глик вовремя не успел к мячу и сбил Курзаву – арбитр тут же указал на точку.

Одиннадцатиметровый удачно реализовал Неймар. По-пижонски притормозив перед ударом, бразилец отправил мяч в нижний левый угол ворот.

После перерыва расклад сил на поле не изменился. Разве что игра немного успокоилась, да и у монегасков, наконец, стал держаться мяч. Впрочем, извлечь выгоду из владения хозяева не смогли – когда казалось, что у команды Морено начало что-то наклёвываться в нападении, «ПСЖ» вновь поразил ворота Лекома. Марко Вератти, вышедший на поле вместо Гейе, шикарным навесом нашёл в чужой штрафной никем не прикрытого Сарабию, а тот в касание отправил мяч в сетку.

Головин – абсолютный топ для «Монако». Но ему уже пора врываться в элиту Нужно сделать лишь один шаг: прибавить в уровне принимаемых решений в финальной стадии и конкретике.

За несколько минут до конца основного времени матча «Монако» всё-таки отквитал один мяч — Бакайоко удачно замкнул подачу Адриена Силвы в штрафной. Однако затем хозяева вновь пропустили. Сосредоточившись на нападении, они прозевали контратаку. Неймар отдал точную передачу на Мбаппе, а француз аккуратно покатил мяч в дальний угол ворот, установив окончательный счёт в игре.

Головин не доиграл матч до конца

К сожалению, во второй игре с «ПСЖ» Головин смотрелся не так здорово, как в первой. В защите явных ошибок у россиянина не было – он даже совершил несколько неплохих отборов. Однако в нападении хавбек проявлял себя не лучшим образом. Александр частенько пропадал на поле и порой передерживал и терял мяч. Кроме того, россиянин редко обострял игру и запомнился, пожалуй, лишь неубедительным дальним ударом. Примерно с метра от линии штрафной Головин угодил выше ворот. Неудивительно, что уже на 69-й минуте Морено решил заменить хавбека на Адриена Силву.

Впрочем, едва ли стоит винить Александра за неудачную игру. В домашней встрече с «ПСЖ» невыразительно смотрелся весь состав «Монако». Команда Морено действовала недостаточно активно в атаке, часто ошибалась в передачах и не реализовывала свои редкие шансы.