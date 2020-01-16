Сарри: Игуаин забил гол редкой красоты

Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился мнением о голе нападающего команды Гонсало Игуаина.

«Игуаин забил гол редкой красоты. Увидеть три-четыре паса на высокой скорости — это стоило того, чтобы заплатить за билет. Было ли это похоже на «саррибол»? Это журналисты придумали этот термин, не я. «Ювентус» не является и не будет «Ювентусом» Сарри. Это команда Роналду, Дибала, Игуаина и всех игроков, которые приносили успех каждому тренеру, с которым они работали. Я стараюсь внести свой вклад, но мы должны уважать уровень игроков мирового класса, которые выполняют все эти установки», — приводит слова Сарри Football Italia со ссылкой на Rai Sport.

«Ювентус», обыграв «Удинезе» (4:0), вышел в четвертьфинал Кубка Италии сезона-2019/2020, где встретится с победителем пары «Парма» — «Рома».