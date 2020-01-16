Форвард «Динамо» Игбун отреагировал на слухи о госпитализации

Нападающий московского «Динамо» Сильвестр Игбун рассказал о своём состоянии после появления слухов о его госпитализации.
«Ребята, это я, Слай. Мы в Анталье, в Турции, на сборе. Мы тренируемся очень усердно. Сегодняшние занятия только завершились, и я очень устал. Время отдохнуть и подготовиться к завтрашнему дню. Со мной всё хорошо, моё тело в порядке. Мы работаем и готовимся к сезону. Мы в порядке, всё хорошо, ребята! Чао!» — сказал Игбун в ролике, опубликованном в «твиттере» клуба.
Ранее сообщалось, что 29-летний нигерийский футболист был экстренно госпитализирован в тяжёлом состоянии в одну из больниц в Москве. Утверждалось, что игрок пожаловался на боли в почках.
В нынешнем сезоне Игбун принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 4 гола, а также получил 4 жёлтые карточки. При этом начало кампании форвард провёл в составе «Уфы».
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