Роналдиньо: лестно слышать, что я изменил историю «Барселоны». Но знаю, что это неправда

Бывший игрок «Барселоны» Роналдиньо заявил, что творил историю каталонского клуба не в одиночку, а вместе с партнёрами по команде.

«Горжусь, когда слышу, что изменил историю «Барсы», но я знаю, что это неправда. Это был не только я — результата добивалась целая группа игроков, которые переживали великий момент.

Месси? Мы отлично понимали друг друга на поле. Он всегда был спокоен. Это то, что нравилось мне в нём. Он никогда не попадает в неприятности, всегда проводит время со своей семьёй и близкими», — приводит слова Роналдиньо El Mundo Deportivo со ссылкой на Panenka.

Роналдиньо выступал за «Барселону» с 2003 по 2008 год. В её составе он сыграл 207 матчей и забил 94 мяча. С командой он выиграл 5 трофеев.