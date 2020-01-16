Дж. Ларссон: вместо выходных в Катаре решил поработать со «Спартаком»

Нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон дал комментарий после первой тренировки с красно-белыми на зимнем сборе в Абу-Даби.
«В целом ситуация хорошая. По травме динамика положительная, физически тоже хорошо себя чувствую, потому что индивидуально работал во время отпуска и был в сборной Швеции.
Решение присоединиться к команде, несмотря на предоставленные три выходных дня? Это было моё решение. Оно было принято до того, как я получил травму. Вместо того чтобы сидеть в Катаре три дня и ничего не делать, лучше приехать сюда, побыть вместе с командой, поддержать ребят и поработать индивидуально.
Безусловно, моей большой мечтой было выступить за сборную и забить за неё. Если всё будет хорошо, я продолжу играть в «Спартаке» и благодаря этому смогу продолжить выступать за национальную команду.
Ближайшая цель? Командная задача — выиграть как можно больше матчей этой весной, потому что нынешнее турнирное положение «Спартака» никого не устраивает. «Спартак» — великий клуб и достоин большего, поэтому мы сделаем всё возможное, чтобы как можно выше подняться в турнирной таблице.
Моя следующая цель в сборной — сыграть на Евро-2020. Знаю, что конкуренция большая, но считаю, что у меня будут шансы, если я хорошо поработаю в клубе», — сказал Ларссон в интервью пресс-службе красно-белых.
Видео доступно на канале «Спартака» в YouTube.
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