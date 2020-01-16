Жена Икарди сделала пикантное фото возле Эйфелевой башни
Ванда Нара, жена и агент нападающего «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди, опубликовала на своей странице в «Инстаграме» откровенную фотографию, сделанную в центре Париже возле Эйфелевой башни.
«Я летела со сломанными крыльями», — написала Ванда.
Фото можно посмотреть на странице Ванды Нары в «Инстаграме».
Икарди выступает за «ПСЖ» в аренде. Права на 26-летнего аргентинца принадлежат миланскому «Интеру». В договоре между клубами предусмотрена опция выкупа за € 70 млн.
В нынешнем сезоне Мауро забил 9 мячей и отдал 3 голевых паса в 13 матчах французской Лиги 1. Ещё 5 голов форвард записал в свой актив в 6 встречах Лиги чемпионов, а также отметился 3 мячами и 1 результативной передачей в 2 матчах Кубка французской лиги.
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