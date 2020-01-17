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Владельцы киевского «Динамо» Суркисы подали иск в Лондонский суд против Порошенко

Владельцы киевского «Динамо» Суркисы подали иск в Лондонский суд против Порошенко
Футбол / Прочие турниры 0

Владельцы киевского «Динамо» братья Григорий и Игорь Суркисы подали иск в Лондонский международный арбитражный суд против бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает «Зеркало Недели».

Согласно информации источника, претензии братьев Суркисов касаются неисполнения обязательств Порошенко по покупке их доли акций телевизионного канала «1+1». В 2015 году президент Украины сделал предложение владельцам киевского футбольного клуба о покупке их доли телеканала. Те согласились. Сумма сделки оценивалась в € 125 млн. Стороны заключили контракт о купле-продаже с рассрочкой платежа на 8 лет. Однако позже Порошенко отказался от сделки. В иске братья Суркисы требуют компенсацию за невыполнение экс-президентом страны взятых на себя обязательств.

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