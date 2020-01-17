С «Дерби Каунти» Уэйна Руни могут снять очки за нарушение ФФП

Клуб английского Чемпионшипа «Дерби Каунти» может получить наказание в виде снятия очков за нарушение финансового фэйр-плей, сообщает The Guardian.

В июне 2018 года клуб продал стадион собственный стадион «Прайд Парк» своему же владельцу Мелу Моррису за € 93 млн, благодаря чему клубу удалось выйти на прибыльный уровень в трёхлетний период, в то время когда клубам запрещено иметь убытки в размере более чем в € 45 млн. Лига раскрыла данную махинацию и предъявила обвинения клубу, попросив владельца дать объяснение этой сделке. Главным наказанием для «Дерби», который находится на 17-м месте в турнирной таблице, может послужить снятие очков. Отрыв от зоны вылета команды Уэйна Руни составляет 10 очков.



В марте 2019 года за аналогичное нарушение с другого клуба английского Чемпионшипа — «Бирмингема», были сняты 9 очков.