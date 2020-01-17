Почеттино выдвинул ряд требований, чтобы возглавить «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино готов стать главным тренером «Манчестер Юнайтед», если будет выполнен ряд его требований, утверждает talkSPORT.
Нынешний главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер находится под давлением в текущем сезоне и может лишиться работы, если клубу не удастся финишировать в первой четвёрке или попасть в Лигу чемпионов, одержав победу в Лиге Европы.
Как сообщает источник, аргентинский специалист назначил посредника и уже несколько недель ведёт переговоры с «Манчестер Юнайтед», так как у самого тренера нет агента. Отмечается, что Почеттино не хочет работать с середины сезона и выдвинул ряд требований для работы в «МЮ».
Специалист требует гарантированного спортивного директора по футболу, а исполнительный директор Эд Вудворд отойдёт от принятия любых футбольных решений. Почеттино также хочет полной свободы в вопросах выбора первого состава команды и обеспечения средств для усиления команды нужными игроками.
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