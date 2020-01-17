В «Спартаке» определили самого выносливого игрока

«Спартак» на своём официальном YouTube-канале опубликовал видео с тренировкой команды в зале, озаглавив его «Кто в «Спартаке» самый выносливый?».
«Сегодня утром красно-белые прошли тестирование в тренажёрном зале.
Футболисты по очереди вставали на беговую дорожку для измерения аэробных возможностей организма и максимальной частоты сердечных сокращений. Через определённые отрезки времени скорость увеличивалась. При этом у игроков на каждом этапе в процессе бега брали кровь на анализ уровня лактата в крови.
В соседнем зале по специальным системам определялись силовые возможности и мобильность игроков», — сказано в комментарии к видео.
По словам тренера по физической подготовке Александра Зайченко, рекордные показатели продемонстрировал защитник Андрей Ещенко.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Спартака».
- 17 января 2020
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