Дж. Ларссон: с Тедеско тренировки в «Спартаке» стали профессиональнее и интенсивнее

Нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон рассказал об изменениях в команде после прихода на пост главного тренера Доменико Тедеско осенью прошлого года.



«Тренировки стали профессиональнее и интенсивнее. Мы очень много работаем в начале недели, а ближе к играм переходим к тактике. Думаю, вы видите, что Доменико тренирует на высочайшем уровне, он работал в «Шальке» и передаёт нам свой опыт и знания, полученные в Бундеслиге.



Тедеско очень страстный. Я не знал ничего о нём, кроме того, что это бывший тренер «Шальке». Никогда не видел, как он себя ведёт на тренировках и во время матчей. Вы сами знаете, насколько он активен на бровке, как управляет командой! И мне нравится такое. Думаю, команде тоже», — цитирует Ларссона Sport24.

И Тедеско побежал. Главный тренер «Спартака» не отрывается от коллектива Как красно-белые закладывают физику.