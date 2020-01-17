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Дж. Ларссон: с Тедеско тренировки в «Спартаке» стали профессиональнее и интенсивнее

Дж. Ларссон: с Тедеско тренировки в «Спартаке» стали профессиональнее и интенсивнее
Футбол / РПЛ 0

Нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон рассказал об изменениях в команде после прихода на пост главного тренера Доменико Тедеско осенью прошлого года.

«Тренировки стали профессиональнее и интенсивнее. Мы очень много работаем в начале недели, а ближе к играм переходим к тактике. Думаю, вы видите, что Доменико тренирует на высочайшем уровне, он работал в «Шальке» и передаёт нам свой опыт и знания, полученные в Бундеслиге.

Тедеско очень страстный. Я не знал ничего о нём, кроме того, что это бывший тренер «Шальке». Никогда не видел, как он себя ведёт на тренировках и во время матчей. Вы сами знаете, насколько он активен на бровке, как управляет командой! И мне нравится такое. Думаю, команде тоже», — цитирует Ларссона Sport24.

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