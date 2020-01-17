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Лэмпард потребовал у руководства «Челси» сохранить Виллиана

Лэмпард потребовал у руководства «Челси» сохранить Виллиана
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард хочет продолжить работать с нападающим команды Виллианом. 41-летний специалист потребовал у руководства сделать всё возможное, чтобы бразилец остался в команде, сообщает Evening Standard.

Контракт Виллиана с «Челси» рассчитан до 30 июня 2020 года. В услугах 31-летнего футболиста заинтересованы «Барселона», «Ювентус», «Милан» и «Тоттенхэм Хотспур».

Виллиан хочет остаться в лондонском клубе, но предпочёл бы как минимум двухлетнее соглашение с увеличением зарплаты примерно на £ 110 тыс. (€ 129 тыс.) в неделю. «Челси» предлагает форварду договор только на один сезон.

В нынешней кампании Виллиан забил 5 мячей и отдал 5 результативных передач в 27 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

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