Зидан: жаль Вальверде. Он доказал, что является очень хорошим тренером
Наставник «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал произошедшие изменения на тренерской скамье «Барселоны».
«Жаль его. Это не очень хорошая ситуация. Он доказал, что является очень хорошим тренером. Я испытываю к нему огромное уважение. Мы понимаем, что тренируем большие клубы, и здесь для нас ничего не меняется. Если команда проиграет два матча, меня будут критиковать так же, как и полтора месяца назад. Сетьен? Это «Барса», она будет такой же конкурентоспособной, как и всегда. Ничего не изменится. Они делают свою работу, а мы — свою», — приводит слова Зидана Footmercato.
Напомним, в начале недели «Барселона» объявила об увольнении Эрнесто Вальверде. Новым главным тренером сине-гранатовых стал Энрике Сетьен.
Зидан выиграл все финалы в качестве тренера «Реала»
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