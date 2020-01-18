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«Боруссия» М упустила возможность возглавить таблицу Бундеслиги, проиграв «Шальке-04»

«Боруссия» М упустила возможность возглавить таблицу Бундеслиги, проиграв «Шальке-04»
Футбол / Германия 0

В матче 18-го тура немецкой Бундеслиги «Шальке-04» принимал «Боруссию» из Мёнхенгладбаха. Встреча состоялась в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс-Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал полузащитник «Шальке-04» Суат Сердар, отправивший мяч в ворота соперника в начале второго тайма с передачи хавбека Михаэля Грегорича. Через 10-минут преимущество хозяев увеличил Грегорич, которому ассистировал нападающий Бенито Раман.

Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «РБ Лейпциг», набравший 37 очков в 17 матчах. Второе место занимает мёнхенгладбахская «Боруссия» (35), третье — «Бавария» (33), четвёртое — «Шальке-04» (33). Топ-5 замыкает дортмундская «Боруссия» (30).

Германия - Бундеслига. 18-й тур
17 января 2020, пятница. 22:30 МСК
Шальке-04
Гельзенкирхен
Окончен
2 : 0
Боруссия М
Мёнхенгладбах
1:0 Сердар – 48'   2:0 Грегорич – 58'
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