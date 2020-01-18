«Боруссия» М упустила возможность возглавить таблицу Бундеслиги, проиграв «Шальке-04»

В матче 18-го тура немецкой Бундеслиги «Шальке-04» принимал «Боруссию» из Мёнхенгладбаха. Встреча состоялась в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс-Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал полузащитник «Шальке-04» Суат Сердар, отправивший мяч в ворота соперника в начале второго тайма с передачи хавбека Михаэля Грегорича. Через 10-минут преимущество хозяев увеличил Грегорич, которому ассистировал нападающий Бенито Раман.

Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «РБ Лейпциг», набравший 37 очков в 17 матчах. Второе место занимает мёнхенгладбахская «Боруссия» (35), третье — «Бавария» (33), четвёртое — «Шальке-04» (33). Топ-5 замыкает дортмундская «Боруссия» (30).