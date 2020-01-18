«Наполи» приобрёл защитника сборной Косово из «Вероны» за € 14 млн

Итальянский «Наполи» закрыл сделку по приобретению 25-летнего защитника «Вероны» Амира Ррахмани, сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

Вчера, 17 января, игрок косовско-албанского происхождения прошёл медицинский осмотр в Риме в клинике «Вилла Стюарт», который не выявил никаких проблем со здоровьем у футболиста.

Ррахмани заключил контракт с командой Дженнаро Гаттузо до конца сезона-2022/2023 с зарплатой в € 1,8 млн в год. Трансфер игрока обошёлся неаполитанцам в € 14 млн плюс € 1,5 млн в качестве бонусов. Оставшуюся часть сезона он провёдет на правах аренды в «Вероне». Официально о сделке будет объявлено в начале следующей недели.

25-летний футболист принял участие в 19 матчах за «Верону» в этом сезоне и не отметился результативными действиями, в 6 матчах отыграв на ноль. Он привлекался к играм как за молодёжную сборную Албании (9 матчей), так и за основную (2 товарищеские игры). За сборную Косово на его счету 27 матчей, в которых он отметился 5 голами.