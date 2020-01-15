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«Наполи» объявил о переходе Лоботки

«Наполи» объявил о переходе Лоботки
Футбол / Испания 0

«Наполи» в своём «твиттере» объявил о переходе полузащитника «Сельты» Станислава Лоботки.

Фото можно посмотреть в «твиттере» «Наполи».

Ранее журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте сообщил, что переход 25-летнего хавбека обошёлся неаполитанскому клубу в € 20 млн. Сумма может вырасти ещё на € 4 млн за счёт бонусов. Словак согласовал с «Наполи» контракт сроком на 4,5 года и зарплатой € 1,8 млн в год.

В текущем сезоне Лоботка принял участие в 17 матчах на клубном уровне, результативными действиями не отметился. Ранее он также выступал за «Тренчин» и «Нордшеллан».За сборную Словакии полузащитник сыграл 22 матча и забил 3 мяча.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Наполи» занимает 11-е место. В активе команды 24 очка после 11 туров.

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