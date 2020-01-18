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«ПСЖ» предлагает Кулибали контракт с зарплатой € 12 млн в год

«ПСЖ» предлагает Кулибали контракт с зарплатой € 12 млн в год
Футбол / Италия 0

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали может продолжить карьеру в «Пари Сен-Жермен», сообщает Footmercato.

Согласно информации источника, парижане предложили 28-летнему футболисту контракт с заработной платой в размере € 12 млн в год. Прошлым летом сенегалец отклонил предложение чемпиона Франции, так как его не убедил спортивный проект клуба, однако сейчас защитник готов обсудить возможный переход. В «Пари Сен-Жермен» игрока рассматривают в качестве замены 35-летнему Тьяго Силве.

В этом сезоне Кулибали в 20 матчах на клубном уровне не отметился результативными действиями. Контракт защитника с «Наполи» рассчитан до лета 2023 года. Рыночная трансферная стоимость футболиста на сегодняшний день составляет € 75 млн.

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