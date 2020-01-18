Шалимов положительно оценил работу «Ахмата» на сборе в Турции

Главный тренер грозненского «Ахмата» Игорь Шалимов поделился мнением о работе команды на тренировочном сборе в Турции. Напомним, накануне «Ахмат» обыграл венгерский «Пакш» (2:1) в товарищеском матче.



«Впечатления положительные. На сборах в тренировочных матчах ставим четыре задачи. Первая — получить нагрузку, игроки её получили, по нашим данным, в обоих таймах двигались. Вторая задача — чтобы никто не травмировался. У Нижича ушиб, он пропускает занятие, но это ушиб. Третья — как можно больше сделать тактических вещей, которые мы нарабатывали. Хороших вещей в матче было достаточно. Ну и, в конце концов, всегда надо ставить задачу победить. В принципе, все 4 задачи мы выполнили.



У нас перебор в тройке атаки, включая молодёжь. Но у «Ахмата» не достаточно игроков в центре. Во втором тайме, может быть, было не так, как в первом. Некоторые ребята играли не на своих позициях.



Новичкам важно сейчас вписаться в коллектив. Тут они себя чувствуют комфортно, это важно. А дальше идёт работа, ребята все в одинаковом примерно состоянии, все под нагрузками. Делать серьёзные выводы по этой игре нельзя. Ноги не те, когда ты свежий. Брака и ошибок больше. Но, повторюсь, в целом от команды положительное впечатление», — сказал Шалимов в интервью клубной пресс-службе «Ахмата».

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