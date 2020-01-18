Линекер: «Ливерпуль» идёт к самому раннему завоеванию титула в истории

Бывший футболист сборной Англии, а ныне ведущий на британском телевидении Гари Линекер отреагировал на итог матча 23-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас» (2:2).



«Преимущество «Ливерпуля» составляет теперь 13 очков с двумя матчами в запасе. Они в одиночестве идут к самому раннему завоеванию титула в истории», — написал Линекер в своём «твиттере».



«Ливерпулю» в этом туре предстоит сыграть с «Манчестер Юнайтед». Матч состоится завтра, 19 января, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, начало — в 19:30 мск.



В 21 матче «Ливерпуль» набрал 61 очко и возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. «Манчестер Сити» (48), проведя на две встречи больше, занимает второе место. Тройку лидеров замыкает «Лестер Сити» (45), в активе которого 22 матча.

«Сити» был близок к домашнему провалу в день рождения Гвардиолы. Спас феноменальный Агуэро Аргентинец сделал всё для победы, но «Кристал Пэлас» вырвал ничью.