«Сити» был близок к домашнему провалу в день рождения Гвардиолы. Спас феноменальный Агуэро

Проблемы «Манчестер Сити» никуда не делись. «Горожан» лихорадит по ходу сезона, и даже пять побед подряд не излечили команду. «Вулверхэмптон» показал, что с командой Гвардиолы можно и нужно играть. «Манчестер Сити» владел преимуществом в матче с «Кристал Пэлас», но гости чудом ушли от поражения.

Состав «орлов» был обескровлен многочисленными травмами. На данный момент в лазарете команды числятся 9 игроков, большинство из которых могут считаться основными: Сако, Шлупп, Таунсенд, Майер, ван Анхольт, Миливоевич и Бентеке.

Хозяева с первых минут взялись за дело. «Горожане» раз за разом вскрывали оборону соперника, регулярно создавая опасные моменты. Игроки «Кристал Пэлас» стелились под мяч, несколько раз гостей выручил Висенте Гуаита. На счету испанского голкипера 4 сейва, из них 3 – в первом тайме.

«Орлы» крайне редко выбирались в атаку. Защитники «Кристал Пэлас» искали передачами Тосуна и Заха, совершая забросы на чужую половину поля. Турецкий форвард искал мяч в глубине поля, охотно играл в подыгрыше. На 19-й минуте Заха упал в чужой штрафной, но пенальти не был назначен. Хосеп Гвардиола нервно метался по технической зоне. Игровое преимущество «Ман Сити» не удавалось конвертировалось в забитые мячи. В конечном итоге, «горожане» поплатились за расточительство голевых моментов.

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«Кристал Пэлас» до этого матча был одной из двух команд АПЛ, которой не удавалось забить после розыгрыша углового. Теперь остался только «Уотфорд». На 39 минуте Маккарти выполнил корнер, мяч дошёл до Гари Кэхилла. Англичанин выполнил скидку на дальнюю штангу, где совершенно один оказался Дженк Тосун. Турецкий форвард забил мяч во втором матче за «Кристал Пэлас». Недавно Тосун перешёл в лондонский клуб на правах аренды.

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Хозяева могли забить, но Гуаита спас свою команду после удара Бернарду Силвы. «Манчестер Сити» не удалось сравнять счёт в первом тайме, «Кристал Пэлас» ушёл на перерыв лидером.

«Горожане» активно начали вторую половину. Уже на 51-й минуте Рахим Стерлинг отлично пробил в дальний угол, но мяч прошёл чуть мимо ворот. В следующей атаке «Манчестер Сити» нанёс два удара, но оба были заблокированы. Тосун имел шанс оформить дубль, но пробил прямо по центру – Эдерсон был на месте.

Гвардиола пытался освежить игру. Габриэл Жезус и Рияд Марез, вышедшие на замену, добавили активности в атаке. На 83-й минуте бразилец нашёл передачей Серхио Агуэро, который в прыжке замкнул навес на дальнюю штангу. Этот мяч стал 250-м для аргентинца за клуб.

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Феноменальный аргентинец не собирался останавливаться – уже через пять минут он вывел «Манчестер Сити» вперёд. Бенжамен Менди выполнил подачу с фланга, Серхио «отклеился» в штрафной от Кэхилла и пробил головой. Мяч с отскоком от газона залетел в дальний угол ворот Гуаиты. «Этихад Стэдиум» ликовал, Гвардиола в экстазе скакал по бровке, но победа всё-таки ускользнула от хозяев.

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На 90-й минуте Заха подхватил мяч на левом фланге. Вингер «орлов» ушёл от Канселу, вошёл в штрафную «Сити» и накрутил Стоунза. Ивуариец выполнил прострел, который в итоге замкнул Фернандиньо. Автогол капитана окончательно добил «горожан». Времени на штурм было крайне мало. Главный арбитр встречи Грэм Скотт добавил пять минут, которые футболисты «Кристал Пэлас» грамотно дотянули до финального свистка. Ничья — 2:2.

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Кто-то скажет, что это «отскок» гостей. Любители красивого футбола назовут игру «Кристал Пэлас» «автобусом», но команда Роя Ходжсона героически отбивалась. «Орлы» искали свои шансы впереди и, не без доли везения, добыли ничью в матче с топ-клубом. Футболисты «Кристал Пэлас» играли самоотверженно, что подтверждается статистикой.

Статистика оборонительных действий «Кристал Пэлас» в матче с «Манчестер Сити»:

• 19 отборов;

• 9 заблокированных ударов;

• 23 выигранных верховых единоборства (против 21 у «горожан);

• 42 выноса из штрафной.

Ничья для «Манчестер Сити» – почти приговор. Чемпионские амбиции стоит придержать до следующего сезона. «Ливерпуль» имеет два матча в запасе, при этом отрыв мерсисайдцев от «горожан» составляет 13 очков. Гвардиола, должно быть, разочарован вдвойне. Сегодня испанский специалист празднует юбилей – 50 лет. В подарок от команды остаётся ждать лишь галстук.