Зидан — об отменённом голе «Севильи»: был фол, не нужно жаловаться

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказался о спорных судейских решениях в домашнем матче 20-го тура испанской Примеры с «Севильей» (2:1).

«В моменте с отменённым голом «Севильи» была блокировка. Это нарушение. Арбитр посмотрел повтор, после чего зафиксировал фол. Во втором тайме, когда Люк де Йонг сравнял счёт, была игра рукой, но свистка не было.

Я ничего не могу объяснить. Не собираюсь углубляться в это. Иногда это работает против тебя, в других случаях — наоборот. У судей трудная работа, но они всё решают. Я считаю, что блокировка была. Это фол. Не нужно жаловаться.

Не думаю, что рефери сильно повлиял на результат матча. Он сделал то, что должен был сделать», — приводит слова французского специалиста Marca.