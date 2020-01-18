Зидан — об отменённом голе «Севильи»: был фол, не нужно жаловаться
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказался о спорных судейских решениях в домашнем матче 20-го тура испанской Примеры с «Севильей» (2:1).
«В моменте с отменённым голом «Севильи» была блокировка. Это нарушение. Арбитр посмотрел повтор, после чего зафиксировал фол. Во втором тайме, когда Люк де Йонг сравнял счёт, была игра рукой, но свистка не было.
Я ничего не могу объяснить. Не собираюсь углубляться в это. Иногда это работает против тебя, в других случаях — наоборот. У судей трудная работа, но они всё решают. Я считаю, что блокировка была. Это фол. Не нужно жаловаться.
Не думаю, что рефери сильно повлиял на результат матча. Он сделал то, что должен был сделать», — приводит слова французского специалиста Marca.
«Это позор!» Тренер «Севильи» раскритиковал судейство за отменённый гол в матче с «Реалом»
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