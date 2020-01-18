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«Это позор!» Тренер «Севильи» раскритиковал судейство за отменённый гол в матче с «Реалом»

«Это позор!» Тренер «Севильи» раскритиковал судейство за отменённый гол в матче с «Реалом»
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги в перерыве выездного матча 20-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом» (1:2) выступил с критикой работы арбитров за отменённый гол нападающего команды Люка де Йонга в ворота «сливочных», сообщает Marca.

«Это позор, это позор!» — прокричал Лопетеги в адрес спортивного директора «Севильи» Мончи в подтрибунном помещении.

В первом тайме главный судья встречи Хуан Мунуэра отменил гол де Йонга после использования VAR. Рефери посчитал, что во время подачи углового полузащитник «Севильи» Неманья Гудель совершил фол на защитнике «Реала» Эдере Милитао.

«Реал», набрав 43 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, «Севилья» (35) занимает четвёртое место.

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