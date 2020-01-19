Обамеянг посетил матч с «Шеффилдом» в балахоне из норки от Louis Vuitton за € 21 тыс.
Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг, дисквалифицированный на три матча чемпионата Англии, посетил встречу 23-го тура Премьер-лиги с «Шеффилд Юнайтед» в наряде известного дизайнера Louis Vuitton.
30-летний нападающий был одет в балахон из норки, стоимость которого оценивается более чем в € 21 тыс.
Фото можно посмотреть в «твиттере» The Sun Football.
Матч «Арсенала» с «Шеффилд Юнайтед» завершился со счётом 1:1. На гол Габриэла Мартинелли гости ответили забитым мячом Джона Флека.
В нынешнем сезоне 30-летний Обамеянг принял участие в 22 матчах Премьер-лиги, в которых стал автором 14 забитых мячей и одной результативной передачи. Лондонский «Арсенал», набрав 28 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
Решающий гол ударом с отскоком от газона — в обзоре матча «Арсенал» — «Шеффилд»
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