Обамеянг посетил матч с «Шеффилдом» в балахоне из норки от Louis Vuitton за € 21 тыс.

Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг, дисквалифицированный на три матча чемпионата Англии, посетил встречу 23-го тура Премьер-лиги с «Шеффилд Юнайтед» в наряде известного дизайнера Louis Vuitton.

30-летний нападающий был одет в балахон из норки, стоимость которого оценивается более чем в € 21 тыс.

Фото можно посмотреть в «твиттере» The Sun Football.

Матч «Арсенала» с «Шеффилд Юнайтед» завершился со счётом 1:1. На гол Габриэла Мартинелли гости ответили забитым мячом Джона Флека.

В нынешнем сезоне 30-летний Обамеянг принял участие в 22 матчах Премьер-лиги, в которых стал автором 14 забитых мячей и одной результативной передачи. Лондонский «Арсенал», набрав 28 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.