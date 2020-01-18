Решающий гол ударом с отскоком от газона — в обзоре матча «Арсенал» — «Шеффилд»
«Арсенал» на своём поле сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» со счётом 1:1 в матче 23-го тура английской Премьер-лиги.
Первый гол на 45-й минуте забил нападающий хозяев Габриэл Мартинелли. После красивой многоходовой комбинации партнёров он с нескольких метров замкнул фланговый навес ногой, оказавшись в одиночестве перед пустым углом ворот.
Во втором тайме, на 83-й минуте, полузащитник гостей Джон Флек сравнял счёт. Он эффектно пробил с лёта из пределов штрафной, мяч отразился от газона и перелетел вратаря «Арсенала» Бернда Лено.
Видео решающего гола доступно на «Чемпионате».
После этого матча «Арсенал», набрав 29 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, а «Шеффилд Юнайтед» (33) — на 7-м.
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