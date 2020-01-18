Решающий гол ударом с отскоком от газона — в обзоре матча «Арсенал» — «Шеффилд»

«Арсенал» на своём поле сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» со счётом 1:1 в матче 23-го тура английской Премьер-лиги.



Первый гол на 45-й минуте забил нападающий хозяев Габриэл Мартинелли. После красивой многоходовой комбинации партнёров он с нескольких метров замкнул фланговый навес ногой, оказавшись в одиночестве перед пустым углом ворот.

Во втором тайме, на 83-й минуте, полузащитник гостей Джон Флек сравнял счёт. Он эффектно пробил с лёта из пределов штрафной, мяч отразился от газона и перелетел вратаря «Арсенала» Бернда Лено.

Видео решающего гола доступно на «Чемпионате».



После этого матча «Арсенал», набрав 29 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, а «Шеффилд Юнайтед» (33) — на 7-м.