Менди: «Манчестер Сити» будет «в огне» во время противостояния с «Реалом» в Лиге чемпионов

Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди после матча 23-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (2:2) поделился ожиданиями от встречи с мадридским «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.



«Это будет совсем другой уровень. Лига чемпионов, большая игра. Каждый матч важен, но все знают, что за этой игрой будет наблюдать весь мир, поэтому возбуждение возникает только от одной мысли о встрече с „Реалом“. Уверен, „Манчестер Сити“ будет „в огне“ во время этого противостояния», — приводит слова Менди Goal.com.



Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал » — «Манчестер Сити» состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 26 февраля. Ответная игра «горожан» со «сливочными» пройдёт в Манчестере 17 марта.

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