Балотелли попал в аварию, возвращаясь с празднования Нового года

Форвард «Брешии» Марио Балотелли попал в дорожно-транспортное происшествие, возвращаясь с празднования в ночном клубе Нового года. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Согласно информации источника, автомобиль футболиста Fiat 500 Abarth врезался в ворота булочной в 5 часов утра 1 января. За рулём машины находился друг 29-летнего нападающего, который не справился с управлением. Авто под его управлением наехало на бордюр, после чего врезалось в ворота. Балотелли и водитель не пострадали. Автомобиль при этом получил серьёзные повреждения. После аварии футболист оставил машину и отправился домой пешком. Позже его Fiat забрал эвакуатор.

Балотелли перешёл в «Брешию» минувшим летом на правах свободного агента. В текущем сезоне на клубном уровне он сыграл 12 матчей и забил 4 мяча.