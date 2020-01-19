Клопп: «Ливерпуль» показал невероятный футбол в матче с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу своей команды в матче 23-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (2:0).
«Наша игра мне очень понравилась, хотя я бы предпочёл, чтобы мы вели с разницей в 2-3 мяча после 60 минут. Так было бы лучше для нервов. Мы показали невероятный футбол и могли забить больше. Возможно, нам стоило забить больше, так как „Манчестер Юнайтед“ вернулся в игру в конце первого тайма. Но во втором тайме мы продолжили создавать моменты и показывали отличную игру. Второй гол стал большим облегчением.
Теперь мы должны войти в трёхдневный ритм. Наступает сложный период. Я понимаю, иногда случается падение уровня концентрации. В прошлом сезоне я бы сходил с ума, но сейчас я спокоен. Мне нравится футбол, в который мы играем", — приводит слова Клоппа ВВС.
- 19 января 2020
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