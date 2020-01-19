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Сульшер: расстроен из-за пропущенных голов, но было и много позитивных моментов

Сульшер: расстроен из-за пропущенных голов, но было и много позитивных моментов
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер дал комментарий после поражения со счётом 0:2 в выездном матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем».

«Футболисты сделали всё, что могли. Мы немного подсели в начале второй половины, однако последние 25-30 минут давили и заставили соперника отойти назад. Я расстроен, что мы пропустили с углового и в результате последнего удара в матче, но было и много позитивных моментов.

Думаю, во втором тайме мы сыграли действительно здорово против хорошего соперника в непростом месте. Не лучшим образом у нас получался последний пас. То же самое можно сказать про завершение атак. Фред и Давид де Хеа сыграли на высочайшем уровне. Мы работали все вместе, как команда», — цитирует Сульшера BBC.

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