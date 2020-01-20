Головин — в стартовом составе «Монако» на матч Кубка Франции

«Монако» в своём «твиттере» объявил состав на матч 1/16 финала Кубка Франции с «Сен-Приве Сен-Илере». Встреча состоится сегодня, 20 января, на стадионе «Стад де ла Сурс» в Орлеане. Стартовый свисток прозвучит в 22:55 мск.

В стартовый состав монегасков попал российский полузащитник Александр Головин.

«Монако»: Леком, Балло-Туре, Бадьяшиль, Агилар, Марипан, Головин, Диаш, Огустен, Бен-Йеддер, Кейта Бальде, Йоветич.

Напомним, в матче 1/32 финала Кубка Франции «Монако» обыграл «Реймс» со счётом 2:1, а «Сен-Приве Сен-Илере» сумел выбить из турнира «Тулузу» (1:0). Действующим обладателем Кубка Франции является «Ренн». Больше всего трофеев — на счету «Пари Сен-Жермен». Парижане выигрывали Кубок Франции 12 раз.