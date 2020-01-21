Лэмпард встал на защиту Кепы после поражения «Челси»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард встал на защиту вратаря команды Кепы Аррисабалаги после матча 23-го тура Премьер-лиги с «Ньюкаслом» (0:1).

«Я всегда буду защищать всех игроков, и если есть индивидуальные ошибки, то игроки первыми признают их, и вратари тоже. Это изолированная и сложная работа, потому что всё внимание сосредоточено исключительно на вас. Временами он делал хорошие сейвы в этом сезоне и спасал нас, и временами он будет говорить, что хочет играть ещё лучше.



Кепа всё ещё относительно молодой для вратаря, он хочет совершенствоваться и, конечно, должен хотеть этого. Он может совершенствоваться так же, как и вся команда. Мы способны на это», — цитирует Лэмпарда The Independent.

В текущем сезоне Аррисабалага принял участие в 22 матчах чемпионата Англии и пропустил 29 мячей. Контракт испанца с «Челси» рассчитан до лета 2025 года. Его трансфер из «Атлетика» в 2018 году обошёлся синим в € 80 млн.

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