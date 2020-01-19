Голкипер «Челси» Кепа — худший в АПЛ по проценту отражённых ударов и 127-й в Европе
Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага является худшим вратарём английской Премьер-лиги по проценту отражённых ударов в текущем сезоне. Об этом сообщает Utd Arena в своём «твиттере».
Согласно подсчётам источника, 1-й номер синих отразил лишь 55,4% удара, которые пришлись в створ его ворот в матчах текущего розыгрыша чемпионата Англии. Это худший показатель в Премьер-лиге. Среди же вратарей, выступающих в семи ведущих европейских чемпионатах, он занимает 127-е место из 132 голкиперов.
В текущем сезоне Аррисабалага принял участие в 22 матчах чемпионата Англии и пропустил 29 мячей. Контракт испанца с «Челси» рассчитан до лета 2025 года. Его трансфер из «Атлетика» в 2018 году обошёлся синим в € 80 млн.
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