Голкипер «Челси» Кепа — худший в АПЛ по проценту отражённых ударов и 127-й в Европе

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага является худшим вратарём английской Премьер-лиги по проценту отражённых ударов в текущем сезоне. Об этом сообщает Utd Arena в своём «твиттере».

Согласно подсчётам источника, 1-й номер синих отразил лишь 55,4% удара, которые пришлись в створ его ворот в матчах текущего розыгрыша чемпионата Англии. Это худший показатель в Премьер-лиге. Среди же вратарей, выступающих в семи ведущих европейских чемпионатах, он занимает 127-е место из 132 голкиперов.

В текущем сезоне Аррисабалага принял участие в 22 матчах чемпионата Англии и пропустил 29 мячей. Контракт испанца с «Челси» рассчитан до лета 2025 года. Его трансфер из «Атлетика» в 2018 году обошёлся синим в € 80 млн.