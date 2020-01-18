Лэмпард — после поражения в матче с «Ньюкаслом»: у команды должен быть инстинкт убийцы

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард дал комментарий после поражения в выездном матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (0:1).
«Понимаем, что у нас есть проблемы в последней трети поля, мы забиваем недостаточно голов. Если не забиваешь, всегда остаёшься уязвимым для неожиданного удара, и сегодня соперник сумел его нанести.
Не можем ещё больше работать над завершением атак на тренировках. У команды должен быть инстинкт убийцы перед чужими воротами. Нам нужно забивать больше мячей, если мы хотим достичь поставленных целей.
Из того, что я говорю, совершенно ясно, что мы понимаем, где нам нужно укрепиться, но посмотрим», — приводит слова главного тренера лондонского клуба BBC со ссылкой на эфир телеканала Sky Sports.
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