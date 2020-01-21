Трансферная цель ЦСКА Боженик согласовал контракт с «Гамбургом»

Нападающий «Жилины» и сборной Словакии Роберт Боженик, которым интересуется ЦСКА, с большой вероятностью продолжит карьеру в Германии.
Как сообщает Abendblatt.de, 20-летний игрок согласовал условия личного контракта с «Гамбургом». При этом договорённости между клубами пока нет, переговоры продолжаются.
Ранее сообщалось, что ЦСКА готов предложить за Боженика € 6 млн, в то время как предложение «Гамбурга» составило € 3 млн. Спортивный директор «Жилины» Карол Беланик заявлял, что словацкий клуб готов расстаться с Робертом за € 5 млн.
Боженик является воспитанником «Жилины» и защищает цвета клуба с 2018 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 16 матчах словацкой Суперлиги, в которых записал на свой счёт 3 гола, а также получил 5 жёлтых карточек.
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