Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Трансферная цель ЦСКА Боженик согласовал контракт с «Гамбургом»

Трансферная цель ЦСКА Боженик согласовал контракт с «Гамбургом»
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Жилины» и сборной Словакии Роберт Боженик, которым интересуется ЦСКА, с большой вероятностью продолжит карьеру в Германии.

Как сообщает Abendblatt.de, 20-летний игрок согласовал условия личного контракта с «Гамбургом». При этом договорённости между клубами пока нет, переговоры продолжаются.

Ранее сообщалось, что ЦСКА готов предложить за Боженика € 6 млн, в то время как предложение «Гамбурга» составило € 3 млн. Спортивный директор «Жилины» Карол Беланик заявлял, что словацкий клуб готов расстаться с Робертом за € 5 млн.

Боженик является воспитанником «Жилины» и защищает цвета клуба с 2018 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 16 матчах словацкой Суперлиги, в которых записал на свой счёт 3 гола, а также получил 5 жёлтых карточек.

Селекция ЦСКА не так уж идеальна. В трансферах стало многовато ошибок
Повышенный риск, связанный с ограничением в финансах, — явно не единственное объяснение.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020