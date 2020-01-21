Широков: у «Зенита» осталось не так много игр, чтобы рисковать результатом ради Кокорина

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков прокомментировал переход нападающего питерского клуба Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды до конца сезона.
«Вариант с «Сочи» более чем удобный для Кокорина. Сейчас он наберёт форму, чтобы точно попадать в основной состав «Зенита». Это идеальное решение для всех. В «Сочи» Кокорин точно будет играть и чувствовать себя одним из лидеров. В «Зените» всё-таки большая конкуренция, никто не гарантирует Кокорину постоянного места в составе, а в «Сочи» будет возможность вернуть полностью прежние кондиции. И, конечно, больше шансов играть в основе. В «Зените» всё-таки уже сложившаяся связка Дзюбы и Азмуна.
Тем более осталось не так много матчей, чтобы рисковать результатом ради игровой практики Саши. Переподписание контракта с «Зенитом» будет зависеть от самого игрока. Сейчас же есть все предпосылки для этого. Аренда Кокорина в «Сочи» — плюс для футболиста», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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