Боярский — о переходе Кокорина в «Сочи»: ему нужно играть, а не ждать

Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал переход нападающего питерского клуба Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды до конца сезона.

«Это правильный шаг для Кокорина. Нужно играть, а не ждать. Не знаю, о чём заявляли ранее, это зависит не от меня. Ему сейчас нужно набрать форму, потом возвращаться в «Зенит». Уверен, Кокорин вернётся хорошо подготовленным футболистом», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

В октябре 2018 года Кокорин вместе со своим братом Кириллом, полузащитником Павлом Мамаевым и другом Александром Протасовицким попал в СИЗО из-за двух драк в центре Москвы. В сентябре прошлого года футболисты вышли на свободу, однако «Зениту» отказали во включении форварда в заявку на сезон. В связи с этим Александр не провёл ни одного матча в нынешней кампании.



Кокорин выступает за «Зенит» с 2016 года. Ранее нападающий защищал цвета московского «Динамо» и махачкалинского «Анжи».