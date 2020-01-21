Боярский — о переходе Кокорина в «Сочи»: ему нужно играть, а не ждать

Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал переход нападающего питерского клуба Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды до конца сезона.
«Это правильный шаг для Кокорина. Нужно играть, а не ждать. Не знаю, о чём заявляли ранее, это зависит не от меня. Ему сейчас нужно набрать форму, потом возвращаться в «Зенит». Уверен, Кокорин вернётся хорошо подготовленным футболистом», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
В октябре 2018 года Кокорин вместе со своим братом Кириллом, полузащитником Павлом Мамаевым и другом Александром Протасовицким попал в СИЗО из-за двух драк в центре Москвы. В сентябре прошлого года футболисты вышли на свободу, однако «Зениту» отказали во включении форварда в заявку на сезон. В связи с этим Александр не провёл ни одного матча в нынешней кампании.
Кокорин выступает за «Зенит» с 2016 года. Ранее нападающий защищал цвета московского «Динамо» и махачкалинского «Анжи».
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