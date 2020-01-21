Джано опубликовал прощальное сообщение после ухода из «Спартака»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Джано Ананидзе в своём «инстаграме» опубликовал прощальное сообщение после ухода из клуба.



«Сегодня мы с футбольным клубом «Спартак» (Москва) по обоюдному согласию расторгли трудовое соглашение. Мы сошлись во мнении, что в данной ситуации это самое правильное решение. Безумно рад, что 11 лет назад мои пути пересеклись с таким великим клубом, как «Спартак»! За эти годы в моей жизни и футбольной карьере были светлые и чёрные полосы. Но «Спартак» стал для меня родным домом, и именно здесь я ощущал поддержку в самые трудные дни невзгод и испытаний. Эта поддержка неизменно исходила от руководства клуба и прежде всего от его главы Леонида Арнольдовича Федуна, за что ему очень благодарен!



Хочу также сказать спасибо всем тем, кто окружал меня на протяжении этих 11 лет: игрокам, тренерам, медицинскому и техническому персоналу, работникам базы в Тарасовке. Это было счастливое футбольное время. Ведь далеко не каждому дано защищать цвета такого большого клуба, как «Спартак»! И вместе с тем ощущать горячую поддержку верных и преданных спартаковских болельщиков, за что я им тоже очень признателен! Да, наши пути разошлись. Но как бы ни сложилась моя судьба, «Спартак» навсегда останется в моём сердце!» – написал Джано.

Представитель Джано рассказал, почему игрок расторг контракт со «Спартаком» и как это было