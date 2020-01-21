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Мостовой – об аренде Кокорина: странно, Семак говорит, что он нужен, а потом его отдают

Мостовой – об аренде Кокорина: странно, Семак говорит, что он нужен, а потом его отдают
Футбол / РПЛ 0

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о переходе нападающего «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды до конца сезона.

«Семак говорил, что Кокорин нужен «Зениту»? Странно, когда человек говорит, что он нужен, а потом его отдают. Такое я видел во многих командах, когда тебе в лицо говорят: «Какой ты сильный, какой ты хороший», а потом ты одну игру сидишь на скамейке, а вторую на трибуне. Мы же не знаем, что там прячется за спиной Семака, а там есть высшие инстанции, высшие люди, которые руководят «Зенитом». Скорее всего, здесь связано что-то с этим. Отдать Кокорина в «Сочи» было надо, потому что клуб нужно вытащить, всё-таки эту команду сделали, увезли в Сочи, её же надо как-то постараться удержать в РПЛ. В «Зените» с конкуренцией всё нормально, да и «скамейка» там не очень короткая.

Шансы Кокорина попасть на Евро-2020? Я ставлю себя на место тренера или, например, вы поставьте себя на место тренера. Выходит Кокорин на поле и в первой игре забивает, во второй тоже забивает, в третьей забивает, в четвёртой здорово играет… Какой вопрос будет тренеру? Конечно, тогда его позовут. Мы всегда говорим, что футбол — это футбол, а что происходит за дверьми базы или футбольного поля — это уже другое, от этого они и пострадали. На поле выходи, доказывай, никому не запрещено забивать голы через себя, в падении, ногами, с помощью видеоповторов… Всё зависит от игры», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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