«Барселона» видит в Обамеянге замену Суаресу

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, «Барселона» видит в игроке замену травмированному нападающему Луису Суаресу и рассматривает в качестве своего предпочтительного варианта среди форвардов. В клубе понимают, что будет трудно убедить «Арсенал» расстаться с их главной звездой в середине сезона, но выражают надежду, что соглашение может быть достигнуто.

Сообщается, что каталонцы рассматривали и других нападающих в лице Родриго из «Валенсии», но в клубе считают, что скорость Обамеянга делает его идеальным вариантом в атаку «Барселоны».

Сам Обамеянг уже продолжительное время не может подписать новый контракт с «Арсеналом», так как считает проект клуба менее привлекательным для себя в том случае, если клубу не удастся попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон.

В этом сезоне форвард сборной Габона принял участие в 22 матчах чемпионата Англии, в которых забил 14 голов и стал автором 2 результативных передач.