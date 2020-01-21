«Барселона» видит в Обамеянге замену Суаресу

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, «Барселона» видит в игроке замену травмированному нападающему Луису Суаресу и рассматривает в качестве своего предпочтительного варианта среди форвардов. В клубе понимают, что будет трудно убедить «Арсенал» расстаться с их главной звездой в середине сезона, но выражают надежду, что соглашение может быть достигнуто.
Сообщается, что каталонцы рассматривали и других нападающих в лице Родриго из «Валенсии», но в клубе считают, что скорость Обамеянга делает его идеальным вариантом в атаку «Барселоны».
Сам Обамеянг уже продолжительное время не может подписать новый контракт с «Арсеналом», так как считает проект клуба менее привлекательным для себя в том случае, если клубу не удастся попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон.
В этом сезоне форвард сборной Габона принял участие в 22 матчах чемпионата Англии, в которых забил 14 голов и стал автором 2 результативных передач.
- 21 января 2020
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