Российские арбитры провели учебно-тренировочный сбор в Сочи

Российские футбольные арбитры провели учебно-тренировочный сбор в Сочи, сообщает официальный сайт РФС.

В рамках сбора наши арбитры участвовали в тренировочных занятиях, посвящённых использованию системы видеопомощи VAR. Судейские бригады в полном составе, включая арбитров VAR и AVAR, работали на матчах турнира, организованного местной федерацией футбола.



Кроме того были отработаны упражнения во время специальных игровых сессий, в ходе которых моделировались различные ситуации с применением VAR. Подробный разбор эпизодов помогает судьям улучшить командные взаимодействия бригады и принимать верные решения при возникновении спорных эпизодов быстрее и эффективнее.



Все практические и теоретические занятия проходили при участии нового руководителя департамента судейства РФС Виктора Кашшаи и руководителя проекта VAR в России Леонида Калошина.



«Это первый учебно-тренировочный сбор, во время которого я смог познакомиться и пообщаться с российскими судьями. В Сочи мы подробно разбирали моменты, в которые должны вмешиваться арбитры VAR и AVAR. Нам нужно довести до автоматизма командную работу и ускорить процесс принятия решений. Российские судьи продолжат подготовку ко второй части чемпионата России на следующем сборе в Анталье», — сказал Кашшаи.

«В ходе недельного VAR-сбора в Сочи приняли участие в общей сложности 24 арбитра (судьи + ассистенты), входящие в список для работы на матчах топ-дивизиона текущего сезона. Основу составила группа арбитров, у которой процесс VAR-подготовки стартовал в октябре прошлого года, а сейчас началась вторая половина обучения. У каждого был индивидуальный график по выполнению определённого объёма работы в соответствии с требованиями IFAB. Следующий VAR-семинар состоится в рамках традиционного февральского учебно-тренировочного сбора арбитров», — сказал Калошин.