Моуринью: переход Кавани в «Тоттенхэм»? Хочу сохранить хорошие отношения с главой «ПСЖ»
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью отказался комментировать возможный переход уругвайского нападающего «Пари Сен-Жермен» Эдинсона Кавани в стан «шпор».
«У меня очень хорошие отношения с господином Нассером Аль-Хелаифи, президентом „ПСЖ“, и господином Леонардо, спортивным директором парижского клуба. Я хочу сохранить эти отношения. Хорошие отношения основаны на уважении. Поэтому я не буду говорить об игроке «ПСЖ», — приводит слова Моуринью BBC.
Кавани выступает за «Пари Сен-Жермен» с лета 2013 года. В этой кампании форвард забил 5 мячей и отдал 1 результативную передачу в 14 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Контракт 32-летнего уругвайца рассчитан до 30 июня 2020 года.
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